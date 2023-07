Nominiranci nagrad emmy: posthumno nominiran Ray Liotta

Znani so nominiranci za letošnje nagrade emmy. Sarah Snook, Bella Ramsey, Jenna Ortega in Jennifer Coolidge so med zvezdnicami, ki se potegujejo za igralske nagrade. Ted Lasso, The Bear, Abbott Elementary in Wednesday so serije, ki se borijo med kandidati v kategoriji komedije.

Sir Elton John je nominiran za najboljšo serijo v živo za Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium . Če zmaga, bi končno dosegel status EGOT, saj je že prejel nagrade grammy, oscar in tony.

Med nominiranci je tudi pokojni igralec Ray Liotta, ki je umrl maja 2022 v Dominikanski republiki, star 67 let. Vzrok smrti je bila odpoved srca in s tem povezane težave. Priljubljeni igralec je bil nominiran za najboljšega igralca v stranski vlogi v seriji Black Bird.

NOMINACIJE ZA NAGRADO EMMY 2022:

Najboljša dramska serija:

Andor

Pokličite Saula

Krona

Zmajeva hiša

The Last of Us

Nasledstvo

Beli lotos

Yellowjackets

Najboljša humoristična serija:

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

The Marvelous Mrs Maisel

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Wednesday

Najboljša kratka serija:

Beef

Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Daisy Jones & The Six

Fleishman Is in Trouble

Obi-Wan Kenobi

Najboljši igralec v dramski seriji:

Jeff Bridges - The Old Man

Brian Cox - Nasledstvo

Kieran Culkin - Nasledstvo

Bob Odenkirk - Better Call Saul

Pedro Pascal - The Last of Us

Jeremy Strong - Nasledstvo

Najboljša igralka v dramski seriji:

Sharon Horgan - Bad Sisters

Melanie Lynskey - Yellowjackets

Elisabeth Moss - Deklina zgodba

Bella Ramsey - The Last Of Us

Keri Russell - The Diplomat

Sarah Snook - Nasledstvo

Najboljši igralec v humoristični seriji:

Bill Hader - Barry

Jason Segel - Shrinking

Martin Short - Only Murders in the Building

Jason Sudeikis - Ted Lasso

Jeremy Allen White - The Bear

Najboljša igralka v humoristični seriji:

Christina Applegate - Dead to Me

Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs. Maisel

Quinta Brunson - Abbott Elementary

Natasha Lyonne - Poker Face

Jenna Ortega - Wednesday

Celoten seznam nominirancev si oglejte TUKAJ.