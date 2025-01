Nov film Jennifer Lopez prejel stoječe ovacije, zvezdnica planila v jok

Jennifer Lopez se je, odeta v pajčevinasto toaleto, v sklopu filmskega festivala Sundance udeležila premiere svojega novega filma Kiss of the Spider Woman. Film je bil po poročanju tujih medijev zelo toplo sprejet, prislužil si je celo stoječe ovacije. Zvezdnica je zbranim v dvorani v solzah priznala, da je na ta trenutek čakala celo življenje.

"Na to sem čakala ves ta čas. Edini razlog, da sem želela biti v tej industriji, je moja mama. Ko sem bila majhna, me je posedla pred televizor in enkrat na leto so tam predvajali muzikal Zgodba z zahodne strani. Bila sem očarana in rekla sem si, da to želim početi tudi sama. To je prvič, da sem nekaj takšnega lahko naredila," je o filmski različici s tonyjem nagrajene istoimenske broadwayske predstave povedala zvezdnica.

"Ta moški je uresničil moje sanje," je dodala in se navezala na režiserja Billa Condona, ki je v preteklosti sodeloval pri filmskih muzikalnih uspešnicah Chicago, Sanjske punce, Lepotica in zver in Največji šovmen.

Uradni sinopsis filmskega festivala Sundance novi film ga opisuje kot "besedilno bogato zgodovinsko in politično dramo z vpadljivo tehniko barvne ekstravagance starega hollywoodskega muzikala." V povzetku je moč prebrati tudi, da Jennifer Lopez s svojo "osupljivo igro" pritegne pozornost, pevske in plesne točke pa da poudarjajo "razkošno moč njenega plesa in glasu."