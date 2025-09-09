Nov film Leonarda DiCapria je stal približno 150 milijonov evrov

Leonardo DiCaprio je v Los Angelesu s kolegi, kot so Sean Penn, Benicio del Toro in Regina Hall, predstavljal nov politično nabit akcijski triler One Battle After Another (Ena bitka za drugo). Premiera, sprva napovedana za preteklo pomlad, je bila po mnenju nekaterih premišljeno prestavljena na jesen v upanju, da bo film imel več možnosti za oskarja. DiCaprio je, kot mnogi kritiki, nad filmom navdušen, kakopak, stal naj bi okoli 150 milijonov evrov.