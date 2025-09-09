Svetli način
Nov film Leonarda DiCapria je stal približno 150 milijonov evrov

Los Angeles, 09. 09. 2025 20.33 | Posodobljeno pred 1 uro

Ota Širca Roš , E.K.
Leonardo DiCaprio je v Los Angelesu s kolegi, kot so Sean Penn, Benicio del Toro in Regina Hall, predstavljal nov politično nabit akcijski triler One Battle After Another (Ena bitka za drugo). Premiera, sprva napovedana za preteklo pomlad, je bila po mnenju nekaterih premišljeno prestavljena na jesen v upanju, da bo film imel več možnosti za oskarja. DiCaprio je, kot mnogi kritiki, nad filmom navdušen, kakopak, stal naj bi okoli 150 milijonov evrov.

"No, denar je šel v film. Ne v mojo prikolico na snemanju, naj vam povem. Torej, to smo snemali na enak način kot kateri koli drug film. Bil je ... nisem imel prikolice z jacuzzijem in strešnim oknom. Torej mislim, da je denar v resnici šel za film," je dejal igralec Benicio del Toro.

Leonardo DiCaprio na premieri filma.
Leonardo DiCaprio na premieri filma. FOTO: Profimedia

"Nam kot družbi nastavlja ogledalo in mislim, da ta film prikazuje ekstremizem na obeh straneh. Nastavlja ogledalo tvojim prepričanjem in temu, v kar verjameš. To ni film, o katerem lahko pridigaš. Ljudem moraš le pokazati, kje smo v današnji družbi," je povedal igralec Leonardo DiCaprio.

Leonardo DiCaprio One Battle After Another Film Benicio Del Toro
Pop TV praznuje 30 let: obujali smo spomine

