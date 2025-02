Nov film o Stotniku Amerika z nasprotovanji Trumpovi politiki.

Rdečo preprogo slovenske premiere filma o Stotniku Amerika so napolnili številni znani obrazi, vplivneži in strastni oboževalci Marvelovega vesolja, ki so se spraševali, kakšen bi moral biti nov lik, da bi prepričal vse gledalce po svetu."Mogoče za začetek, zdaj sploh za Slovenijo bi moral ščit zamenjati za kelnarski pladenj," je povedal radijec Klemen Bunderla. "Stotnik Amerike je, zato mora biti za Ameriko simbol njihove moči, prezence v svetu," je dejal Sanjski moški 2022 Blaž Kričej Režek.

Kakšen pa bi bil Stotnik Slovenije? "Imel bi tako veliko črno knjižico, v kateri bi bile napisane vse stvari, ki jih drugi delajo narobe. Njegov glavni moto pa bi bil: naj sosedu umre krava. To je Kapitan Slovenija," je povedal fotograf Aleš Bravničar. "Po moje je to kot en tak Luka Dončić. Če on nekam gre, pa da ljudem ni všeč, protestirajo. Je visok in simbolizira tudi malo Triglava, ker je tako visok," je dodal Bunderla. "Imel bi simbol Triglava, njegov ščit bi bil v obliki Triglava. Bil bi smučar in harmoniko bi znal igrati, to bi bil njegov super zvok," je dejal Kričej Režek. "Jaz mislim, da mi že imamo kapitana slovenije. Martin Krpan je naš originalni heroj, ki je imel lipo in svojo mulo," je povedal vplivnež in radijec Uroš Bitenc, ki se ob tem sprašuje, kdaj bo nastal film o omenjeni slovenski legendi.

Film Stotnik Amerika: Pogumni novi svet (Captain America: Brave New World), ki so ga v režiji ameriškega filmskega ustvarjalca Juliusa Onaha posneli pred vrnitvijo Donalda Trumpa na položaj predsednika, pa se sooča z nasprotovanji nekaterih desno usmerjenih posameznikov na spletu zaradi komentarjev glavnega igralca Anthonyja Mackieja, ki so ga označili za nepatriotskega.