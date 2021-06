Nov film s Chrisom Prattom brez premiere na velikih platnih

Produkcijska hiša naj bi vrtoglavi znesek za film The Tomorrow War odštela že januarja, ko so bili kinematografi v Kaliforniji še zaprti zaradi pandemije covida-19.

The Tomorrow War

"Prosim, ne oglejte si ga na telefonih! Oglejte si ga na največjem zaslonu, kar lahko, z najbolj glasnim zvokom. Navijte ga," je dejal režiser filma Chris McKay in dodal: "Povabite sosede, da jim ne bo šlo na živce, ker je tako naglas. Oglejte si ga z veliko ljudmi, ker se boste dobro imeli."

The Tomorrow War prinaša zgodbo o ljudeh iz leta 2051, ki potujejo skozi čas vse do današnjih dni, ko svet opozorijo na vojno z Nezemljani. Edino upanje za preživetje je mobilizacija vojakov in civilistov iz sedanjosti, ki bi se vključili v boj.

Med rekrutiranimi borci je tudi vojni veteran, sedaj srednješolski profesor Dan Forester (Chris Pratt), ki se skupaj z obetavno znanstvenico (Yvonne Strahovski) in svojim odtujenim očetom (J. K. Simmons) poda reševat usodo prihodnjega sveta. Prattova filmska žena, igralka Betty Gilpin, je dejala, da film izpolnjuje dve glavni funkciji: ponuja eskapistično razvedrilo, hkrati pa so vanj dodali sporočilo o "naši dolžnosti za prihodnost planeta".