Nov Guadagninov film z Zendayo za uvod v beneški filmski festival

Organizatorji beneškega filmskega festivala so razkrili, da bo festival, ki bo potekal od 30. avgusta do 9. septembra, odprl film italijanskega režiserja Luce Guadagnina , v katerem bo zaigrala tudi Zendaya . Film z naslovom Challengers pripoveduje o ljubezenskem trikotniku v svetu tenisa, poleg igralke, ki je med drugim zaigrala v filmih Spider-Man in Dune , igrata v filmu tudi Josh O'Connor , ki v seriji Krona igra mladega princa Charlesa, in Mike Faist , ki je med drugim zaigral v Zgodbi z zahodne strani .

"To je sodobna, drzna zgodba o mladostni energiji, ljubezni in moči. Zendaya, Josh in Mike so popolnoma izvirni in sveži ter prinašajo novo energijo, kakršne še niste videli," je o filmu povedal Guadagnino. Po besedah direktorja beneškega filmskega festivala Alberta Barbere je Luca Guadagnino eden redkih italijanskih režiserjev, ki so navajeni delati tako z italijanskimi kot tujimi igralci ter vsakič dosegati odlične rezultate.

Italijanski filmski ustvarjalec Guadagnino je znan po filmski drami Pokliči me po svojem imenu s Timotheejem Chalametem v glavni vlogi in je reden gost festivala v Benetkah. Lani se je s filmom Bones and All potegoval za nagrade beneškega festivala. Letos bodo njegov film Challengers prikazali izven tekmovalnega programa.