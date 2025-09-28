Nov izziv za mlado oskarjevko: zgodba Facebookove žvižgačice

26-letna igralka Mikey Madison, ki je v kategoriji za najboljšo igralko slavila na letošnji podelitvi oskarjev, je pred novim izzivom. Stopila bo v čevlje Facebookove žvižgačice Frances Haugen. V filmu bo zaigrala ob boku igralca Jeremyja Allena Whita, ki bo upodobil novinarja časopisa Wall Street Journal.
Spomnimo, poročali smo, da bo Socialno omrežje, večkrat nagrajeni film o nastanku Facebooka, dobilo nadaljevanje, v katerem se bo scenarist Aaron Sorkin osredotočil na dogajanje iz leta 2021. Takrat je žvižgačica Frances Haugen s pomočjo Wall Street Journala razkrila interne dokumente Facebooka in pričala pred ameriškim kongresom ter upravljavce družbenega omrežja obtožila, da so zaščito svojih uporabnikov podredili ekonomskim interesom.
Za nadaljevanjem, ki naj bi v kinematografe prišlo prihodnjega oktobra, stoji filmski studio Sony, producenti so Todd Black, Peter Rice, Aaron Sorkin in Stuart Besser.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.