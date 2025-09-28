Svetli način
Nov izziv za mlado oskarjevko: zgodba Facebookove žvižgačice

Los Angeles, 28. 09. 2025 08.00 | Posodobljeno pred 27 minutami

Mikey Madison, zvezdnica filma Anora, nagrajenega s petimi oskarji, bo stopila v čevlje Facebookove žvižgačice Frances Haugen. Film Socialno omrežje bo namreč dobil svoje nadaljevanje, scenarist pa se bo osredotočil na dogajanje iz leta 2021, ko je Haugen s pomočjo Wall Street Journala razkrila interne dokumente Facebooka in pričala pred ameriškim kongresom ter upravljavce družbenega omrežja obtožila, da so zaščito svojih uporabnikov podredili ekonomskim interesom.

26-letna igralka Mikey Madison, ki je v kategoriji za najboljšo igralko slavila na letošnji podelitvi oskarjev, je pred novim izzivom. Stopila bo v čevlje Facebookove žvižgačice Frances Haugen. V filmu bo zaigrala ob boku igralca Jeremyja Allena Whita, ki bo upodobil novinarja časopisa Wall Street Journal.

Nov izziv za mlado oskarjevka: zgodba Facebookove žvižgačice FOTO: AP

Spomnimo, poročali smo, da bo Socialno omrežje, večkrat nagrajeni film o nastanku Facebooka, dobilo nadaljevanje, v katerem se bo scenarist Aaron Sorkin osredotočil na dogajanje iz leta 2021. Takrat je žvižgačica Frances Haugen s pomočjo Wall Street Journala  razkrila interne dokumente Facebooka in pričala pred ameriškim kongresom ter upravljavce družbenega omrežja obtožila, da so zaščito svojih uporabnikov podredili ekonomskim interesom.

Za nadaljevanjem, ki naj bi v kinematografe prišlo prihodnjega oktobra, stoji filmski studio Sony, producenti so Todd Black, Peter Rice, Aaron Sorkin in Stuart Besser.

