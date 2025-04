Nov par v hrvaškem šovu: poročila se bosta 52-letna Jeannette in 58-letni Simon

Simon je zaposlen v turizmu, ima 58 let, prihaja iz Zagreba, od leta 2010 pa živi na Cresu. Bil je poročen, ima dva odrasla otroka in pravi, da je v njegovem življenju še prostor za novo partnerico. "Sem energična in ekstrovertirana oseba, ki ima rada zabave, nočno življenje, sem ustvarjalen in domiseln, rad sem v bolj odprti družbi," pove o sebi in razkrije štiri lastnosti, ki so mu pri partnerici pomembne: komunikacija, intelekt, videz in razumevanje. "To je zame ženska s temperamentom, stališčem," doda.

Jeannette, asistentka direktorja, ima 52 let, prihaja iz Bosne in Hercegovine, od leta 2014 živi v Franciji, kjer pa ni navdušena nad tamkajšnjo miselnostjo, saj verjame, da so moški z naših krajev bolj odprti do žensk. Bila je poročena, iz zakona ima dva otroka, odkrito pa pove, da je spoznala, da je 23 let živela napačno življenje – a ji ni žal, saj jo je to izoblikovalo v žensko, kakršna je danes. "Zdaj res rada hodim ven, plezam po stenah, vozim motor, avto, nora sem ... ne maram sedeti doma," pravi. Srečo je našla v drugem zakonu, zaradi katerega je tudi odšla v Francijo, a včasih se poti razidejo. "Duše se najdejo in ostanejo povezane, včasih pa je prijateljstvo tisto, kar najbolj potrebujemo," pravi Jeannette in nadaljuje: "Nisem razočarana nad ljubeznijo, in če se mi ponudi priložnost, bi vse ponovila." In kakšnega moža si želi? Brez oklevanja odgovori: "Nekaj fantastičnega, nekaj fanatičnega, nekaj nepopolnega, nekaj noro smešnega, nekaj, kar ne obstaja na tem svetu."