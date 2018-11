Nov uspeh Katarine Čas – serija z Ashley Judd!

"Ne morem razložiti, kako sem vesela, da sem del serije Berlin Station, katere 3. sezona prihaja na spored to nedeljo, 2. decembra!!" je na Instagramu zapisala slovenska igralka Katarina Čas.

Serija govori o CIA štabu v Berlinu, Daniel Miller pa je tja prispel, kdo je odkril informacije žvižgaču Thomasu Shawu. Da Netflixova serija ni mačji kašelj, dokazuje zvezdniška zasedba, v kateri so Rhys Ifans, Ashley Judd, Michelle Forbes, Ismael Cruz Cordova, Richard Armitagein Tamlyn Tomita.

Časova je doslej zaigrala v kar nekaj mednarodnih filmih, med drugim Policist (2011), Volk z Wall Streeta (2013), Danny Collins (2015), Prehod (2016) in v letošnjem Terminalu ob Margot Robbie, Simonu Peggu in Dexterju Fletcherju. Po lanski seriji Love, Lies and Records, je to zdaj druga mednarodna serija, v kateri se bo Katarina pojavila v več delih, ne zgolj kot gostja.

Katarina je v svoji Insta zgodbi objavila kar nekaj fotografij s soigralci, od Juddove, pa do Forbesove in drugih, delila pa je tudi napovednik serije.