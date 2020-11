Nova agentka 007: Sem del nečesa zelo revolucionarnega

Odkar so si gledalci ogledali nov napovednik za film Ni čas za smrt, so se pojavila številna vprašanja, kako se bo poslovil dosedanji agent 007, Daniel Craig. In če je nekaj časa oboževalce priljubljene franšize vznemirjalo tudi vprašanje o tem, kdo bo dosedanjega Bonda v prihajajočih filmih sploh nadomestil, je zdaj jasno popolnoma jasno. Obetajo se zgodovinske spremembe. Agentka bo temnopolta ženska, ki jo bo upodobila Lashana Lynch.

Kot kaže, je ob začetku filma Ni čas za smrt dosedanji Bond očitno izstopil iz vohunske igre, medtem pa je njegovo dovoljenje za ubijanje prevzela Nomi, ki pa ni posebej navdušena, ko se njen predhodnik vrne v akcijo. V vlogi nove agentke se pojavi Lashana Lynch, ki naredi najnovejšo stvaritev o tajnem agentu zgodovinsko. In to kar dvojno, Lyncheva bo namreč prva ženska agentka 007 v zgodovini Bond franšize in obenem prva temnopolta oseba, ki bo stopila v elitno tajno službo.

Lashana pravi, da se zaveda, da je del nečesa zelo revolucionarnega.

V novem intervjuju za angleški Harper's Bazaar je igralka priznala, da je vlogo sprejela takoj, ko je videla, da je njena vloga enakovredna Craigovi. Najbolj jo je skrbelo to, da jo bo ženski lik v filmu omejeval do te mere, da bo zgolj dama, ki 'stoji za moškim'. Zagotovilo, da temu ne bo tako, pa sta ji ponudila tudi producentka filma Barbara Broccoli ter režiser Cary Joi Fukunaga. Nekaj časa je preživela tudi s Phoebe Waller-Bidge, ki je spisala scenarij. Emmy nagrajenka je bila tokrat na misiji še izboljšati ženske like v prihajajočih filmih o Bondu.

Ker so nekatere tipične karakteristike Bondov, ki smo jih vajeni iz preteklosti, popolnoma v nasprotju s tem, za kar se Lyncheva zavzema, si je za študij lika Nomi vzela kar nekaj časa.''Nisem hotela izpustiti priložnosti, ko sem videla, kaj vse lahko Nomi na velikih platnih predstavlja. V scenariju sem iskala vsak najmanjši trenutek, ob katerem bi lahko temnopolti gledalci z neodobravanjem odkimali z glavo, zato je vse, kar predstavljam, prikaz resničnega življenja. V vsakem od projektov, katerih del sem, ne glede na proračun ali žanr, stojim za tem, da predstavim izkušnjo temnopoltih prebivalcev. Vse kar predstavljam mora biti sto odstotno avtentično,''je dejala igralka.

Lashani Lynch je preboj prinesla vloga pilotke Marie Rambeau v filmu Stotnica Marvel. Tokrat pa je kot nova 007 oblekla elegantnejša oblačila.

Povedala je tudi, da bo prisotnost Nomi filmu prinesla mnogo dobrega, vključno z uspešnim bojem s prevladujočo 'toksično' moškostjo, ki vlada v filmih sedanjosti in je že desetletja še posebej izstopajoča v Bond franšizi. ''Hvaležna sem, da lahko spremenim ta pogled na film in način pripovedi. To se lahko zgodi samo zato, ker ženske postajajo bolj odprte, zahtevajo stvari in so glede tega tudi glasne. Neprimerno vedenje pa obsodijo, takoj, ko ga zaznajo,'' je svoj pogled na družbene spremembe, ki prinašajo posledice tudi za bondiado, razložila zvezdnica.

Čeprav je s strani koservativnejših oboževalcev priljubljenega agenta na internetu zaznala nekaj odzivov, ki ji niso ravno v prid, pa jo kritike ne prizadenejo preveč. Veseli se namreč prihodnosti in sprememb, ki jih Nomi prinaša v svet tajnega agenta, po tem, ko si bodo oboževalci ogledali film Ni čas za smrt. ''Sem temnopolta ženska. Če bi bila v tej vlogi neka druga temnopolta igralka, bi bili komentarji ter pogovor o tej temi popolnoma isti, enaki napadi, enake opazke. Vsake toliko se moram samo opomniti, da je to del vroče debate, saj sem tudi sama del nečesa zelo, zelo revolucionarnega,''je zaključila. Ni čas za smrtv kinematografe prihaja 2. aprila 2021.