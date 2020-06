Nova aplikacija VOYO pri TV-operaterju T2

Prenovljen in dovršen dizajn, izboljšana uporabniška izkušnja ter udobno spremljanje več kot 5.000 TV-naslovov odslej odlikuje novo aplikacijo VOYO tudi na 'set-up boxih' TV-operaterja T2. Aplikacija nudi sodobne uporabne funkcionalnosti, ki izboljšujejo uporabniško izkušnjo, preglednost in dostopnost vsebin, hkrati pa omogoča ogled prenosov v živo. Obenem vsi naročniki storitve VOYO pri operaterju T2 lahko povežejo tudi druge pametne naprave iOS, Android in Smart TV, skupaj do pet naprav.