Nova gospod in gospa Smith? Donald Glover in Phoebe Waller-Bridge

V filmuGospod in gospa Smith iz leta 2005 sta v ospredju lika John, ki ga je zaigral Brad Pitt, in Jane Smith, ki jo je upodobila Angelina Jolie,zakonca iz predmestja, ki živita na videz precej dolgočasno življenje. "Toda vsak od njiju ima veliko skrivnost: gospod in gospa Smith sta v resnici dobro plačana in izjemno učinkovita profesionalna morilca, ki delata za konkurenčni agenciji. Gospod in gospa Smith odkrijeta novo iskro v svojem življenju, ko ju najamejo, da se znebita drug drugega. Takrat se začne prava zabava," se glasi povzetek vsebine filma.