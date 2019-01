Nova Kleopatra – Lady Gaga ali Angelina Jolie?

Kleopatra VII. je ena izmed najbolj znanih ženskih vladarjev v zgodovini, bila je zadnja egipčanska faraonka, znana po svoji inteligenci in karizmatičnosti, zaradi katere so na kolena padali največji junaki, med njimi tudi Gaj Julij Cezar. Zagotovo hvaležen filmski material. Film iz leta 1963 s slavno Elizabeth Taylor v glavni vlogi pa odzvanja še danes.

Tako so že pred nekaj leti javili, da je v delu nov film, za vlogo pa naj bi izbrali Angelino Jolie, ki se je vloge zelo veselila, tudi zaradi tega, ker naj bi slavno kraljico prikazali drugače, kot v filmu iz 63: "Moje videnje Kleopatre se je močno spremenilo, nekoč sem mislila, da je bila le ljubiteljica glamurja, vendar je bila predvsem skrbeča mama, govorila je pet jezikov, bila je močna in zelo pokončna voditeljica. Kleopatre ne bom prikazala kot velike zapeljivke, tudi ideja o mnogih ljubimcih je napačna, saj naj bi imela v času svojega življenja le dva."

Leta so minevala, novice o prihajajočem filmu so potihnile, zdaj pa so tuji mediji začeli pisati, da je snemanje filma še vedno na sporedu, ustvarjalci pa zdaj razmišljajo tudi o vzhajajoči filmski zvezdi Lady Gaga, ki je v samo nekaj mesecih zaradi vloge v filmu Zvezda je rojena dobila kar nekaj prestižnih kipcev (nazadnje kipec Critics' Choice Awards za najboljšo glavno igralko). "Kleopatra je bila znana kot kraljica Nila in Elizabeth Taylor je s svojo igro to potrdila. Popolnoma logično je, da kdorkoli jo bo zaigral, bo dobil tudi velik kos slave," so zapisali filmski kritiki v medijih. Torej – Angelina, ki bi si z vlogo znova povzdignila ime v Hollywoodu, ali Gaga, ki je svoj filmski pohod začela zelo dobro?