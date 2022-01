Nova nagrada za film Sestre režiserke Katarine Rešek - Kukle

Režiserka Katarina Rešek - Kukla je ob tem spomnila, da je film leto dni nazaj ravno v Franciji začel svojo veliko in pomembno pot. V čast ji je, da še danes "živi in najde pot do src ljudi v Franciji, pa tudi drugod". Občinstvo je po režiserkinih besedah "vse bolj senzibilno in vključujoče do vprašanja tem o spolnih identitetah ter drugačnih perspektiv", so njene besede povzeli pri Slovenskem filmskem centru (SFC).

Film je pred tem zmagal na festivalu v Clermont Ferrandu, najpomembnejšem festivalu kratkega filma, na 24. Festivalu slovenskega filma v Portorožu je prejel vesno za kratki film, med drugim je prejel tudi glavno nagrado na švicarskem festivalu Castellinaria, so našteli v SFC.

Protagonistke filma oziroma naslovne sestre – Sina, Mihrije in Jasna – so tri najboljše prijateljice v zgodnjih 20. letih. Dekleta fantovskega videza, vedno oblečena v ohlapne sive trenirke, z lasmi, spetimi v nizek čop, zatlačen v pulover, trenirajo borilne veščine in se držijo bolj zase. Zaradi svojega življenjskega sloga pridejo pogosto v konflikt z lokalnimi fanti.