Nova nagrada za Sonjo Prosenc: slavila tudi na festivalu Herceg Novi

Sonja Prosenc je s filmom Odrešitev za začetnike osvojila novo nagrado. Po nagradi evropskih art kinematografov na Sarajevskem festivalu je zdaj prejela še nagrado Živka Nikolića na Filmskem festivalu Herceg Novi. V obrazložitvi so člani žirije zapisali, da so v iskanju filma, ki bi dosegal estetiko legendarnega režiserja, nagradili slovensko režiserko, ki ji uspeva na nov način obravnavati travme današnjega časa.

Kot je sporočil producent Zavod Monoo, nagrada, poimenovana po enem najpomembnejših črnogorskih filmskih režiserjev in scenaristov, vključuje tudi finančni del, podeljujejo pa jo ustvarjalkam in ustvarjalcem, ki s svojim delom izrazito prispevajo k filmski umetnosti. Žirijo so sestavljali hrvaško-češko-jugoslovanski režiser Lordan Zafranović, bosansko-hercegovski scenarist, režiser, producent in montažer Pjer Žalica ter direktor črnogorske kinoteke Pavle Simonović.