Nova originalna serija Têlenovela prihaja na VOYO 25. marca

Rahlo črna, rahlo absurdna komedija je polna smeha, zaplet zgodbe pa se prične, ko bi posamezniki radi prevzeli televizijo po čim nižji ceni. Zato se odločijo, da za direktorja najamejo nekoga iz ljudstva, ki se spozna na vse in hkrati na nič, okrivili pa ga bodo lahko za lažen prevzem. Grešni kozel tako postane povsem običajen gospod, delavec na bencinskem servisu. Prav on si zamisli, kako naj bi bila televizija videti, in komedija se prične.

Blaž Bezek, vodja storitve VOYO, o novi seriji: "Nekoč so znanega režiserja vprašali, zakaj je bosanska komedija boljša od slovenske. Rekel je, da zato, ker se Slovenci ne znamo delati norca iz sebe, ne znamo se šaliti na lasten račun. V letu, ko je nastajala ta serija, smo počeli ravno to: delali smo se norca iz sebe na potenco. In dokazali, da smo Slovenci še kako zabavni in humorni. Tu je serija Têlenovela, ki ni telenovela, a pripoveduje zgodbo ob nastajanju telenovele, vse skupaj pa postane ena velika telenovela – parodija. To je naša nova serija."