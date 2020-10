Prilagoditev na razmere: nova pravila oskarjev dovoljujejo drive in projekcije filmov

Potem ko je ameriška filmska akademija predstavila nekaj novih pravil, ki bodo v veljavo stopila leta 2024, so člani prestižne filmske skupnosti javnosti predstavili še nekaj novosti. Vsi filmi, ki se podajajo v boj za nominacijo za najboljši film in ostale splošne kategorije, bodo lahko prikazani tudi na drive in projekcijah.

Akademija je že aprila sklenila, da bodo v igri za prestižno nagrado oskar v letošnjem letu tudi filmi, ki se predvajajo le na internetu in do kinodvoran, zaradi pandemije koronavirusne bolezni, niso prišli. To naj bi sicer veljalo le letos oziroma za 93. podelitev oskarjev. Prestižne kipce je akademija najprej nameravala podeliti 28. februarja 2021, a se je pozneje zaradi trenutnih nepredvidljivih okoliščin odločila, da bo prireditev izpeljala dva meseca pozneje, 25. aprila. Prvotni datum podelitve je zdaj zadnji rok za filme, ki se še lahko podajo v boj za zlate kipce. "Zaradi postopnega odpiranja kinematografov smo dopolnili pravila, da bi pojasnili dve metodi za kvalifikacijo za najboljši film in splošne kategorije," so v izjavi za Variety dejali organizatorji.

Oskarjem se obetajo številne spremembe, kar je posledica prilagoditve na trenutne razmere. FOTO: AP

V Združenih državah Amerike obstaja dolgoletna tradicija obiskovanja zunanjih drive in filmskih projekcij. Drive in kina so postala še posebej priljubljena v času pandemije covid-19. Z njimi so poskusili tudi v Veliki Britaniji, kjer se kinematografi borijo, da bi ostali odprti, sledile pa so še druge evropske države.

Po novici, da bo premiera najnovejšega dela franšize o Jamesu Bondu Ni čas za smrtznova prestavljena, so se pri verigi Cineworld odločili zapreti vrata do spomladi. Sledila ji je veriga Odeon. Nekatere njihove dvorane bodo za zdaj odprte le ob koncih tedna. Nasprotno so pri Showcase Cinemas, kjer so kinematografe začeli odpirati v juliju, dejali, da so se "zavezali, da jih obdržijo odprte". V juliju so organizatorji sicer odpovedali večjo turnejo z glasbo in komedijami na drive in prizoriščih zaradi strahu pred novimi okužbami in finančnimi posledicami, je zapisal BBC. Med spremembami, ki jih je akademija letos začela postopoma uvajati, pa so večinoma pravila, ki zadevajo večjo raznolikost pri zastopanosti filmov ter potencialnih nagrajencev. Že julija so sporočili, da se bo akademiji pridružilo kar 819 novih članov, kar bo prineslo večjo raznolikost znotraj žirije ter posledično tudi raznovrstnost pri izboru filmov ter zmagovalcev v posameznih kategorijah.