'Nova različica Dvojčkov? Samo povejte, kje podpišem!'

"Samo povejte, kje moram podpisati. Absolutno, to bi bilo neverjetno, obožujem ta film," je na vprašanje, če bi ga to zanimalo, odvrnil 39-letni Momoa. Moderatorka je nato Dinklagea označila za "neverjetnega", hkrati pa pozvala"Twitter, naredi, da se bo to uresničilo!".

Igralec Jason Momoa , poznan kot filmskiAquaman in tudi iz serijeIgra prestolov, je izrazil željo, da bi zaigral v novi različici komedije Dvojčka, v kateri bi bi njegov soigralec Peter Dinklage , ki ga prav tako poznamo iz omenjene serije in številnih filmov.

... Dvojčka s Petrom Dinklageom. Komedijo sta leta 1988 posnela Schwarzenegger in DeVito.

V izvirni komediji Ivana Reitmana sta leta 1988 kot neobičajna brata dvojčka zaigrala Danny DeVitoinArnold Schwarzenegger, film pa je bil velika blagajniška uspešnica in priljubljen pri filmskih ljubiteljih, na Twitterju pa je medtem že završalo, saj se večini to zdi dobra ideja.

Revija Entertainment Weekly je sicer leta 2012 potrdila, da se bosta 71-letni Schwarzenegger in 74-letni DeVito vrnila v filmu Trojčki, pridružil pa bi se jima še Eddie Murphy. Marca lani je Arnold dejal, da je scenarij končan in da je pri filmu še vedno zraven tudi 58-letni Murphy. Film pa naj bi spet režiral Reitman, ki je "krivec" za komedije kot sta dva delaIzganjalcev duhov, Policaj iz vrtca in številnih drugih.