Film/TV

Nova sezona Belega lotusa v znamenju filmskega festivala v Cannesu

Cannes, 17. 04. 2026 18.21 pred eno minuto 1 min branja 0

E.M. STA
Helena Bonham Carter

Začelo se je snemanje četrte sezone priljubljene televizijske serije Beli lotos, ki bo tokrat v znamenju mednarodnega filmskega festivala v Cannesu. V nadaljevanju serije, ki vsako sezono raziskuje pestra življenja gostov in osebja v različnih luksuznih hotelih, bosta zaigrala Helena Bonham Carter in Steve Coogan.

Prihajajočo sezono z emmyjem nagrajene serije z originalnim naslovom White Lotus, ki jo je ustvaril, napisal in režiral Mike White, bodo snemali v Cannesu in Saint-Tropezu na francoski rivieri ter v Monaku. Kljub temu da bodo nekaj prizorov posneli tudi v francoski prestolnici Pariz, bo "zgodba ostala ob Azurni obali", je sporočila tuja pretočna platforma, podpisana pod serijo.

Televizijska mreža je tudi razkrila, da se bo resnični luksuzni hotel s petimi zvezdicami Airelles Chateau de la Messardiere, ki se nahaja v Saint-Tropezu, preoblikoval v hotel White Lotus du Cap, medtem ko bo Hotel Martinez v Cannesu služil kot White Lotus Cannes.

Poleg angleške igralke Helene Bonham Carter, ki je znana po igri v filmih o čarovniškem vajencu Harryju Potterju, zgodovinski seriji Krona, muzikalu Sweeney Todd: Hudičev brivec in znanstvenofantastičnem filmu Planet opic, ter angleškega komika Stevea Coogana bosta v seriji zaigrala tudi francoski igralec Vincent Cassel in Heather Graham.

Prve tri sezone serije Beli lotos so snemali na Havajih, v Italiji in na Tajskem, v njih pa so nastopile filmske zvezde, kot so Jennifer Coolidge, Sydney Sweeney, Theo James, Aubrey Plaza, Patrick Schwarzenegger in Walton Goggins.

Filmski festival v Cannesu bo letos potekal med 12. in 23. majem.

