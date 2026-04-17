Nova sezona Belega lotusa v znamenju filmskega festivala v Cannesu

Prihajajočo sezono z emmyjem nagrajene serije z originalnim naslovom White Lotus , ki jo je ustvaril, napisal in režiral Mike White , bodo snemali v Cannesu in Saint-Tropezu na francoski rivieri ter v Monaku. Kljub temu da bodo nekaj prizorov posneli tudi v francoski prestolnici Pariz, bo "zgodba ostala ob Azurni obali" , je sporočila tuja pretočna platforma, podpisana pod serijo.

Televizijska mreža je tudi razkrila, da se bo resnični luksuzni hotel s petimi zvezdicami Airelles Chateau de la Messardiere, ki se nahaja v Saint-Tropezu, preoblikoval v hotel White Lotus du Cap, medtem ko bo Hotel Martinez v Cannesu služil kot White Lotus Cannes.

Poleg angleške igralke Helene Bonham Carter, ki je znana po igri v filmih o čarovniškem vajencu Harryju Potterju, zgodovinski seriji Krona, muzikalu Sweeney Todd: Hudičev brivec in znanstvenofantastičnem filmu Planet opic, ter angleškega komika Stevea Coogana bosta v seriji zaigrala tudi francoski igralec Vincent Cassel in Heather Graham.

Prve tri sezone serije Beli lotos so snemali na Havajih, v Italiji in na Tajskem, v njih pa so nastopile filmske zvezde, kot so Jennifer Coolidge, Sydney Sweeney, Theo James, Aubrey Plaza, Patrick Schwarzenegger in Walton Goggins.

Filmski festival v Cannesu bo letos potekal med 12. in 23. majem.