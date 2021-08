Nova sezona Ljubezni na vasi z novo voditeljico, kandidatko za hrvaškega Sanjskega moškega

Pred nami je nova sezona hrvaškega šova Ljubezen na vasi, v kateri so osamljeni kmetje pripravljeni odpreti svoja srca v upanju, da najdejo sorodno dušo, ki bi z njimi naredila skupen življenjski korak. Spoznali bomo deset novih kmetov, med katerimi so Neven Landek, Zoran Stričević, Dragan Kežić, Marijan Ceravac, Zoran Mudri, Jurica Živoder, Marko Punčec, Jure Salopek, Ivica Džaja, Danijel Karabaić, in eno gospo Rasemo Vladetić, ki bodo predstavili svoje življenjske zgodbe. Spoznali pa bomo tudi novo voditeljico Anito Martinovič, ki bo povezovala tankočutne ljubezenske niti med svojimi varovanci in njihovimi kandidatkami in kandidati.

37-letna Anita Martinović je odraščala v Gundincih pri naselju Babina Greda v Slavoniji, tako da ji življenje na podeželju ni niti malo tuje. Ravno zaradi tega je postala idealna voditeljica nove sezone resničnostne oddaje Ljubezen na vasi. Pred tem je vajeti šova več sezon uspešno držala 40-letna Marijana Batinić. Anita je študirala modno oblikovanje in je ljubiteljica crossfita, dobrih zabav, glasbe in dobre volje.

Za hrvaški RTL je razkrila, da vloga voditeljice vsekakor ni lahka, a vseeno se je dobro znašla zaradi odlične ekipe, ki ji je ves čas nudila ogromno podporo. "Težko je, ko je na vas usmerjenih pet kamer, oči ekipe in vseh kandidatov, in potem moraš samozavestno stati pred njimi ter na koncu peljati celotno zgodbo," je dejala Anita.

Povedala je tudi, kako je odraščala med živalmi na kmetiji in da se ji je bilo lepo vrniti na takšne kraje: "Nisem se bala živali, čeprav je bil nek osel malo agresiven, a nič hujšega, česar ne bi bilo mogoče rešiti z nekaj korenčki," je z radostjo povedala voditeljica.