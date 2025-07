Nova sezona Otoka ljubezni že na VOYO!

V prvih epizodah bomo najprej spoznali originalne pare, ki bodo poskušali najti svojo sorodno dušo pod žgočim soncem sredi sanjske Majorke. Že v prvem delu nam bo simpatična voditeljica Maya Jama predstavila prvih 12 tekmovalcev. Shakira, Meg, Sophie, Helena, Megan, Ben, Dejon, Harry, Conor, Blu in Tommy se bodo med seboj poparčkali, a že takoj na začetku sledi veliko presenečenje. Otok ljubezni je pač sinonim za ljubezenske igrice, nepričakovane spletke in raziskovanje zakonov privlačnosti.

Eden izmed najbolj pričakovanih obrazov letošnje sezone je Boris Vidović, ki pa se bo šovu pridružil nekoliko kasneje. "Sem lep in imam osebnost. Dekleta me bodo oboževala," so bile prve besede simpatičnega Ljubljančana, ki že osvaja srca britanskih gledalk. Ali bo osvojil tudi srce katere od tekmovalk? Prve iskrice bodo hitro preskočile – in gledalci bomo imeli priložnost na VOYO vsak dan spremljati, kako se bo razpletla Borisova ljubezenska zgodba.

Če si ljubitelj romantičnih preobratov, zabavnih večerov in čustvenih pogovorov ob bazenu – VOYO je prava destinacija za poletne večere. Ne zamudi enega najbolj priljubljenih resničnostnih šovov, ki je v tujini že pravi hit – zdaj ekskluzivno tudi pri nas.

Otok ljubezni – nova sezona, nova drama, nova romanca. Samo na VOYO!