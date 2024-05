Nova sezona priljubljene serije Botri 17. junija na POP TV!

Če si lahko zamislite kaj takega. Ideja je zrasla na kanadskem zelniku bogatega izseljenca Stanislava Stanleyja Cukela, ki se je odločil vrniti in vnesti duh svetovljanstva in turizma v svoj rojstni kraj. Kmalu mu z zlomljenim srcem sledi še sin Tommy in zabava se lahko začne.

Če jo začinimo še s starimi zamerami, novimi usodami in preobrati starih konjev v železnih srajcah, smo v družbi najbolj zanimivih in neskončno zabavnih poletnih večerov na POP TV. 3. sezona serije Botri od ponedeljka do četrtka ob 20.00.

Igralka Barbara Vicković, ki v Botrih igra Anđelo Akrap, je o svojem liku povedala: "Anđela je prototip ženske, ki je zelo radovedna in zelo veliko govori. Jaz osebno se raje držim zase in ne vtikam nosu v tuje zadeve. Zato je njen lik mešanica mene in Anđele, skupaj sva oseba, ki jo imajo gledalci radi. Ali pač ne ..."