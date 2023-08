Nova sezona serije Izhod: resnična zgodba o sprevrženih poslovnežih

Na VOYO se vračajo štirje najbolj egoistični, mogočni, drzni moški, ki svoje želje po bogastvu ne skrivajo. Tretja in s tem zadnja sezona priljubljene norveške serije Izhod (Exit) je v tujini zabeležila več kot milijon ogledov. Je denar predpogoj za 'pokvarjen' moralni kompas?

Sprevrženi norveški poslovneži Adam, Henrik, William in Jeppe so nazaj. Zgodba serije Izhod je napisana na podlagi resničnih dogodkov, a se dandanes še vedno ne ve, kakšna so prava imena poslovnežev, ki jih spremljamo v seriji. Samo prva in druga sezona sta doma, na Norveškem, zabeležili dva milijona gledalcev, tretja pa že v prvih nekaj dneh imela več kot milijon gledalcev. Norveška serija Izhod (Exit) je že pred leti navduševala tako lokalno kot tudi mednarodno občinstvo. Serija je uspeh žela tudi na VOYO, kjer si zdaj lahko končno ogledamo tudi težko pričakovano tretjo sezono.

Izhod: izgubljeni moralni kompas in prikaz pretiranega mačizma Protagonisti so štirje odrasli moški, svetlopolti Norvežani, ki imajo toliko denarja, da bi ga težko zapravili v celoti, živijo v razkošnih vilah, imajo razkošne jahte, postavne žene, majhne otroke in filipinske varuške. Protagonistom je hitro dolgčas in kmalu ugotovijo, da denar, ki so si ga prislužili tako pošteno kot tudi malce manj pošteno, ne osrečuje povsem. Sreče se pač ne da kupiti. V enačbo, kjer so bogati moški s preveč denarja, vmešamo še slab moralni kompas in imamo rezultat, ki obljublja katastrofo. Eden od njih na primer nosečo ženo vrže po stopnicah in se pozneje pretvarja, da si je sodil sam, ter ženo podvrže tolikšnim travmam, da doživi spontani splav.

