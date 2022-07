Na Voyu že diši po novi sezoni serije Ja, chef, ki bo z novimi epizodami postregla že čez nekaj dni. Po uspehu Usodnega vina in As ti tud not padu sta režiserja Marko Naberšnik in Igor Gajič združila moči in ustvarila serijo, ki je z vrhunsko zasedbo in improviziranimi trenutki zaokrožila tudi na spletu ter navdušila tako stare kot mlade.