Nova sezona serije V dvoje: Težko je biti hkrati pred in za kamero

Več dinamike, nepredvidljivih ljubezenskih situacij, še več zabave in svežine

Luka Marčetič, igralec, režiser in scenarist, tretjo sezono serije V dvojeopiše nadvse ponosen: "Hvaležen sem VOYO, da je predlog razvijanja projekta sprejel z odprtimi rokami in da smo lahko ustvarjali dlje, kot pa je bilo sprva sploh predvideno."Povedal je še, da pa je zelo ponosen na zadnjo sezono, saj je eno od epizod tudi sam režiral."To se je zgodilo prvič doslej, saj je težko, še posebej pri takem projektu, kot je V dvoje, biti hkrati pred in za kamero."

Vseh ljudi, ki so sodelovali pri vseh treh sezonah, je po Lukovih predvidevanjih nekaj čez sto, vsem trem pa so skupni le scenarist Tosja Flaker Berce, igralca Niko Zagodein Živa Selan, v različnih vlogah Fabris Šulinin Luka kot scenarist in igralec.