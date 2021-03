Nova skandinavska serija Iz oči v oči: 'Za koga delaš? Za Slovenca.'

Potem ko detektiv Bjorn vstopi v mrtvašnico, da bi forenzičnega oglednika vprašal, kaj se je zgodilo z neznanim umrlim dekletom, mu zaledeni kri v žilah. Ko oglednik odstrani rjuho z dekletovega obraza, pod njo vidi mrtvo hčerko. Forenzik smrt detektivove hčerke obravnava kot samomor, Bjorn pa se s tem preprosto ne more sprijazniti. Ko dokazi končno začnejo nakazovati, da je morda šlo za umor, se besen Bjorn odloči, da bo zadevi prišel do dna.

Odločitev, da bo razrešil hčerkin umor, ga odpelje na potovanje pogovorov s posamezniki, ki so tako ali drugače vpleteni in imajo ključni pomen pri razreševanju skrivnostnega primera. Med raziskovanjem se Bjorn zaplete v mrežo resnice, laži, spletk in kaznivih dejanj. Bjorn si samo želi razumeti življenje pokojne hčerke in sebe rešiti muk ugibanja, kaj se je zgodilo. Neusmiljeno se poda na pot iskanja resnice. Med zasliševanjem ljudi izve tudi, da eden od vpletenih sodeluje z nekim Slovencem. Kdo je skrivnosti Slovenec in kako je naša država vpletena v kriminalno serijo o skrivnostnem umoru, se prepričajte na VOYO, kjer je serija od danes tudi dostopna.