"Kar je zanimivo pri tem filmu, je to, da tam, kjer se človek po navadi ustavi in ne upa naprej, se naš film šele začne," nam je zaupal režiser in sceraist filma To je rop! Gregor Andolšek. Tudi igralci so se z liki poistovetili. Igralec Gregor Čušin je priznal, da bi si želel biti kot svoj lik, ki gre za tistim, kar si je zastavil, pri tem pa ga nič ne ustavi. "Mislim, da nam nekaj tega poguma in norosti manjka."
Nova slovenska kriminalna komedija To je rop
"Tam, kjer se človek po navadi ustavi in ne upa naprej, se naš film šele začne," o novi slovenski kriminalni komediji To je rop, pravi režiser Gregor Andolšek. Film je zgodba o čarodeju Rajku, ki si med nastopom zlomi roko, zavarovalnica pa mu zaradi birokratske napake ne želi izplačati zavarovalnine. V bran mu stopi le zavarovalniški agent, ki v navalu jeze ugrabi direktorja in tu se težave šele začnejo.
