Nova slovenska kriminalna komedija To je rop

"Kar je zanimivo pri tem filmu, je to, da tam, kjer se človek po navadi ustavi in ne upa naprej, se naš film šele začne," nam je zaupal režiser in sceraist filma To je rop! Gregor Andolšek. Tudi igralci so se z liki poistovetili. Igralec Gregor Čušin je priznal, da bi si želel biti kot svoj lik, ki gre za tistim, kar si je zastavil, pri tem pa ga nič ne ustavi. "Mislim, da nam nekaj tega poguma in norosti manjka."