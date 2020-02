Nova slovenska serija Najini mostovi na POP TV prihaja marca

Po ogledu prvih minut serije je na odru kratek pogovor z igralcema in režiserjem Jako Šuligojem vodil programski direktorBranko Čakarmiš. Branko, ki je odraščal v Vipavi, je vsem prisotnim priznal, da je, ko pride do domačega kraja, pristranski: "To je kraj, kjer sem doživel prvi poljub. Prvi padec iz višnje. Prvi kozarec vina. Tudi sam sem presenečen, kako lepo izgleda Vipava na kameri."

Kako sta izziv glavnih junakov sprejela Maša Grošelj in Robert Korošec?

Maša Grošelj, ki ima sicer 26 let, se je v seriji prelevila v 35-letno mamo najstnice, je povedala, da ji to ni bilo težko, saj je mama tudi sama. Je pa povedala, da je potrebovala nekaj časa, da se je privadila na snemanje televizijske serije, na snemanje, ki traja dlje časa in na vlogo, s katero bo še nekaj časa povezana. "Po intenzivnem snemanju serije se že zelo veselim, da si bodo naše delo končno lahko ogledali tudi gledalke in gledalci. Zanima me, kako bodo serijo spremljali, v katerem delu zgodbe se bodo še posebej našli, s katerim delom bolj in katerim manj poistovetili. V teh mesecih snemanja je moja Monika na nek način postala del mene in velikokrat se zalotim, kako razmišljam o njej in njeni zgodbi tudi izven časa snemanja. Lahko rečem, da si z Moniko deliva srčnost in skrbnost, ki ju obe čutiva ob skrbi za ljudi, ki so nama blizu, je pa res, da pri njej pogrešam, da bi malo bolj zaupala sama vase in se zavedala, koliko v resnici zmore. Si bodo pa gledalci zagotovo ustvarili svojo sliko o posameznih likih," povedala Maša.