Nova srbska serija Kalup: resnična zgodba, ki je pretresla Jugoslavijo

Nastanek pretresljive socialne drame Kalup je navdihnilo žalostno dogajanje v Jugoslaviji. Šokantna resnična zgodba je ena najtežjih tem Srbije – kraja novorojenčkov. Scenarij je sestavljen iz elementov resničnih zgodb in pričevanj nesrečnih staršev iz afere 'pogrešani dojenček', ki je desetletja pretresala nekdanjo Jugoslavijo. Materam so povedali, da so dojenčki umrli pri porodu, dokazov za to pa ni bilo. Strtim mamam po porodu niso dovolile, da bi vsaj videle trupla svojih novorojenčkov. Prav tako nikoli niso prejele mrliških listov ali kakšrne koli zdravstvene dokumentacije, ki bi podkrepila žalostno dejstvo. Obupani starši verjamejo, da so bili njihovi otroci ugrabljeni in prodani premožnim poročnim parom v tujini. Organizirani kriminal pa so takrat poimenovali 'baby mafija'.