Nova stalna rubrika znotraj 24UR

Družbeno pomembne teme, ki jih je ekipa kredibilnih novinarjev pod okriljem urednice Alenke Marovt že leta pripravljala za 24ur.com, se selijo še na televizijo. "Ostajamo čuvaji dejstev, raziskujemo ozadja, razkrivamo koruptivne zgodbe in zahtevamo odgovore," so brezkompromisni v ekipi.

Obraza, ki bosta dejstva predstavljala tudi na zaslonih, sta novinarki Neža Steiner in Brigita Potočnik.

"V poplavi lažnih informacij naše podatkovno raziskovalno novinarstvo dobiva na pomenu. Če se mi sicer včasih zdi, da se v družbi nič ne spremeni, me moji sogovorniki in bralci ter gledalci vsakič znova opomnijo, da želijo poglobljene vsebine in da je vredno vztrajati," razloži Steinerjeva, Potočnikova kot dolgoletna novinarka na terenu pa dodaja: "Vemo, kako težko je včasih na terenu, zid in molk pri pridobivanju informacij, pa tista klasika, ko bi ti nekdo povedal čisto vse, medtem ko se z imenom ne bi razkril, kaj šele, da bi šel pred kamero. Standard rubrike je bil visok že sedaj in tako bo tudi v bodoče."

Ekipa rubrike Dejstva je namreč že dvakrat prejela nagrado Društva novinarjev Slovenije za posebne dosežke. Načrtno in natančno preverjanje informacij postaja vse bolj pomembno v času, ko so ljudje preobremenjeni z nasprotujočimi si informacijami in lažnimi novicami.

"Podpora kakovostnemu novinarstvu danes ni več samoumevna. Trudile se bomo, da bodo Dejstva v sodobni televizijski podobi zgovoren preplet zgodb, podatkov in grafičnih ponazoritev. Da bodo ostala kakovosten detektor pri ločevanju zanesljivih informacij od manipulativnih," razloži Marovtova, prepričana, da bodo Dejstva zdaj dosegla širše občinstvo in predstavila poglobljene informacije v jedrnati televizijski obliki.