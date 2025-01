Nova turška serija na VOYO: umori, skrivnosti požari in spletke

Serija Druga ljubezen govori o mladi tožilki Leyli in slavnem novinarju Kenanu. Leyla raziskuje umore in skrivnostni požar iz preteklosti, pri čemer nepričakovano odkrije povezave s svojo družino. Leyla postane ključ do Kenanovega notranjega boja, medtem ko se skrivnosti in strasti nevarno prepletajo.