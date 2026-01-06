Naslovnica
Nova ugibanja o nasledniku James Bonda: v govorice vmešana tudi Dua Lipa

Los Angeles, 06. 01. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Dua Lipa in Callum Turner naj bi bila nov par na svetovni zvezdniški sceni.

Vse glasnejša so ugibanja o nasledniku igralca Daniela Craiga za vlogo agenta 007. Na stavnicah prepričljivo vodi angleški igralec Callum Turner, ki naj bi po navedbah tujih medijev svojim prijateljem po nesreči razkril, da je prav zares dobil vlogo. Ugibanjem pa se pridružuje tudi njegovo dekle, pevka Dua Lipa, ki bi lahko poskrbela za glasbo.

Pet let je minilo od zadnjega dela zgodbe o Jamesu Bondu, Ni čas za smrt, ko je v njegovih čevljih zadnjič zaigral Daniel Craig. Od takrat javnost ugiba, kdo bi ga utegnil nasledniti, seznam možnih kandidatov pa je vse daljši. A na samem vrhu, sodeč po stavnicah, je angleški igralec Callum Turner, ki naj bi to svojim prijateljem tudi potrdil.

Vir blizu zvezdnika je za tuje medije namreč povedal: "Po vsem mestu je blebetal. Callum je novi Bond, njegovi prijatelji pravijo, da je to praktično potrjeno. Glede na to, da govorimo o agentu 007, še kar slabo varovana skrivnost," se je pošalil vir. Medtem ko so nekateri spletni uporabniki prepričani, da gre zgolj za promocijski trik oziroma taktično reklamo, so šli drugi še korak dlje in v govorice vpletli tudi Callumovo zaročenko Dua Lipo.

Callum Turner
Callum Turner
FOTO: Profimedia

Pop zvezdnica naj bi v tem primeru zapela uvodno pesem Bondovega novega filma in se tako pridružila zvezdnikom, kot so Adele, Sam Smith in Billie Eilish, ki so vsi podpisani pod izjemno priljubljene pesmi za ikonično franšizo tajnega agenta. Dua je že prej napisala Labodjo pesem za znanstvenofantastični film Alita: Bojni angel iz leta 2019, zato ji sodelovanje pri filmski glasbi ni tuje.

Dua Lipa in Callum Turner
Dua Lipa in Callum Turner
FOTO: AP

Čeprav režiser Denis Villeneuve še ne razkriva podrobnosti o igralski zasedbi, so tuji mediji že poročali, da režiser pri izbiri novega Bonda išče tri stvari – da je moški, Britanec in relativno neznan igralec. Zavrnili pa so možnost, da bi bil naslednji Bond ženska, še posebej potem, ko je Lashana Lynch v filmu Ni čas za smrt od Craiga na kratko prevzela oznako 007.

callum turner dua lipa james bond ugibanja

