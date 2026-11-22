Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković se s teniških igrišč seli še na velika platna. Nastopil je v četrtem delu franšize Njeni tastari, ki po letu 2024, ko so sporočili, da se pripravljajo na snemanje, končno prihaja v kinematografe. 39-letnik se pojavi v prizoru, kjer Kevina, ki ga je upodobil Owen Wilson, uči igranja tenisa.

Ben Stiller, Ariana Grande in Robert De Niro na premieri četrtega dela franšize. FOTO: Profimedia

Film Focker-in-Law sledi zgodbi predhodnih filmov, v katerih je najprej Ben Stiller kot Greg Focker skušal prepričati bodočega tasta Jacka Byrnesa, ki ga igra Robert De Niro. Skoraj tri desetletja pozneje je Greg na drugi strani, saj se želi njegov sin Henry poročiti z Olivio, ki pa bodočemu tastu še ne ugaja najbolj.