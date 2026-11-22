Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković se s teniških igrišč seli še na velika platna. Nastopil je v četrtem delu franšize Njeni tastari, ki po letu 2024, ko so sporočili, da se pripravljajo na snemanje, končno prihaja v kinematografe. 39-letnik se pojavi v prizoru, kjer Kevina, ki ga je upodobil Owen Wilson, uči igranja tenisa.
Film Focker-in-Law sledi zgodbi predhodnih filmov, v katerih je najprej Ben Stiller kot Greg Focker skušal prepričati bodočega tasta Jacka Byrnesa, ki ga igra Robert De Niro. Skoraj tri desetletja pozneje je Greg na drugi strani, saj se želi njegov sin Henry poročiti z Olivio, ki pa bodočemu tastu še ne ugaja najbolj.
Olivio, ki je nekdanja FBI-jeva pogajalka, v filmu igra Ariana Grande. Če pa vanjo bodoči tast dvomi, je naravnost navdušen dedek Jack, ki ima z bodočo vnukovo ženo veliko skupnega.
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