Nove fotografije iz šestega Terminatorja

Kot smo nedavno izvedeli, so šestega Terminatorja poimenovali Dark Fate (Temna usoda). Ker bo eden od producentov tudi James Cameron, režiserski vizionar prvih dveh filmov, imajo oboževalci morda večji razlog za optimizen, da bo šesti film boljši od prejšnjih dveh oz. treh. Na plan so namreč prišle nove fotografije iz šestega filma, ki so razveselile številne oboževalce.