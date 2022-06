Nove fotografije s snemanja filma o lutki Barbie navdušile oboževalce

Pred časom so luč sveta ugledale prve uradne fotografije Margot Robbie, ki je pred kamerami stopila v čevlje priljubljene Barbike in igralskega kolega Ryana Goslinga, ki se bo predstavil kot Ken. Paparaci, ki so se znašli na prizorišču snemanja, pa so oboževalce razveselili z novimi slikami, na katerih zvezdnika v neonskih opravah resnično močno spominjata na legendarni lutki.

Ryan Gosling in Margot Robbie navdušujeta svoje oboževalce in tudi generacijo, ki se je v otroštvu igrala s priljubljeno lutko Barbie. Kot legendarna igrača, ki ji bo pred kamerami spremstvo nudil sopotnik Ken, se je avstralska igralka odela v živahna rožasta oblačila, fotografije pa so požele pozitivne komentarje na družbenih omrežjih. Margot Robbie in Ryan Gosling Na Twitterju so uporabniki izrazili svoje veselje ob videnem. Pričakovanja so velika, mnogi menijo, da bodo v kinematografih ob izidu priča legendarni stvaritvi. Nove fotografije razkrivajo, da sta se zasedbi pridružila tudi igralca America Ferrera in komik Will Ferrell. Oba sta pred kamerami pokazala svoje sposobnosti na retro kotalkah, kakšna bo njuna vloga, pa zaenkrat ni znano. Del zasedbe bodo tudi Simu Liu, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Kingsley Ben-Adir, Issa Rae in Michael Cera. Robbiejeva pri filmu pod okriljem svojega podjetja Lucky Chap sodeluje kot producentka. Kot režiserka se bo pod film podpisala Greta Gerwig, ki je scenarij spisala skupaj z Noahom Baumbachom.