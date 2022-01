Nove kazni v Baru: Ivan razbijal po stanovanju, Luka ugovarjal menedžerju

Ivan Nešković, 25-letni tekmovalec Bara, je dovolil, da so mu popolnoma popustili živci. Po tem, ko je bil najprej v zvezi s Sofijo Uno pa nato v postelji z Majo in kasneje flirtal še s Ksenijo Kranjec, je znorel in razbijal po stanovanju. Po sporu z eno od deklet je prevrnil in skoraj uničil eno od postelj v spalnici, nato pa odvihral na balkon in polomil še vrata. S katerim dekletom se je sprl in kakšna kazen ga čaka? Več na VOYO.

Na koncu z živci pa ni le Ivan, tudi Ksenija pravi, da ji šov in dogajanje prihaja do živega. "Samo še jokam, ne morem več," je povedala 30-letna Slovenka.