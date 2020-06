Nove polemike Twitterja: Je kuža Bron iz risanke Tačke na patrulji problematičen?

V znamenju ameriških protestov, kjer se protestniki zavzemajo za pravice temnopoltih in kjer se borijo zoper rasizem ter policijsko nasilje, so se začele nove polemike tudi na področju zabavne scene. Med drugim so se nekateri uporabniki Twitterja spotaknili tudi ob priljubljeno risanko Tačke na patrulji. Je psiček Bron, ki je v risanki policist, res sporen?

icon-expand Tačke na patrulji je zelo priljubljena risanka tudi v Sloveniji. FOTO: iMDB

Po tem, ko je George Floyd umrl zaradi policijskega nasilja (policist je na njegovem vratu klečal kar osem minut, kar je bilo za Floyda usodno), so ljudje zavzeli ulice Združenih držav Amerike in se borijo proti rasizmu in policijskemu nasilju. Oboje je v ZDA velik problem že dolga leta, a očitno imajo Američani vsega dovolj.

Na zabavni sceni se že nekaj let pojavljajo vsebine, ki pojasnjujejo in prikazujejo problematike rasizma. Med drugim pa se problematizira tudi vsebine, ki so na programu že dlje časa. Zdaj se je na Twitterju vnela debata o priljubljeni risanki Tačke na patrulji, kjer so glavni liki kužki. Vsak ima svojo funkcijo. Nemški ovčar Bron je policist. In nekaterim uporabnikom družbenega omrežja se prav Bron zdi sila sporen.

icon-expand Je psiček Bron res sporen? FOTO: iMDB