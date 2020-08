Nove vsebine: kaj bomo to jesen gledali na naših programih?

Prihaja nov letni čas in nova ugibanja, kako bo izgledala naša jesen. Je drugi val koronavirusa že pri nas, še prihaja? Nas čakajo novi ukrepi, karantena in zaprtje občinskih meja? Ne glede na to, kaj se zgodi, mi smo z vami in pripravili smo vam pester program. Kaj nas čaka?

Če smo od začetka epidemije vsi doma pekli zlajnan kruh z drožmi in kvasu dajali pogumna imena, je zdaj čas, da nam MasterChefovci pokažejo, kaj je prava kuharija. Da pravi kuharji ne živijo na Instagramu, temveč na POP TV! Nadaljevanje šeste sezone MasterChef Slovenija se prične v četrtek, 3. septembra, s posebno oddajo, ki nas bo spomnila na spomladanske kuharske mojstrovine in zgodovinske polome. Novo sezono MasterChefa Slovenijebomo snemali v novem studiu, ki ga že postavljamo v BTC.

icon-expand Studio MasterChef Slovenija FOTO: POP TV

Fizična distanca je polomila tudi veliko ljubezni. Aplikacije za virtualne zmenke so pregorevale, a naša Ljubezen po domače ne bo pregorela nikoli. 30. avgusta prihaja s predstavitveno oddajo 4. sezone, ki jo boste lahko spremljali vsako nedeljo ob 20.00 na POP TV. 13. septembra prihaja še spremljevalna oddaja, Ljubezen po domače na kavču. Ogromno bo opravljanja, jezikanja in ljubezenskih nasvetov.

Reka Vipava privre na plano v več izvirih in se v edinstveni obliki obrnjene delte steka v svojo strugo. Čas je, da znova zanetimo iskrice v seriji, kjer posel ne počiva in kjer preteklost še ni rekla zadnje besede. Nove epizode Najinih mostov bodo poskrbele za vznemirljivo nadaljevanje od ponedeljka do srede, ob 20. uri, prvič 31. avgusta. KINO bo tudi to jesen ponudil filme vseh žanrov. Ogledali si bomo tako filmske premiere kot večne klasike, bodisi nastale v Hollywoodu ali vedno bolj cenjeni filmski Evropi. Boljši časi (Any Day)bodo že na začetku meseca pocrkljali romantično žensko dušo, Tiho mesto (Quiet Place) pa je ena bolje ocenjenih grozljivk. Sledijo še septembrske premiere Brez panike, z malo histerije (No Panic, With a Hint of Hysteria), Walker Payne, Vojska enega in Cerkev osamljene golobice (Lonesome Dove Church).

icon-expand Tiho mesto FOTO: POP TV

OTO je najbolj priljubljen televizijski program za najmlajše. Z začetkom novega šolskega leta se bo začela nova sezona priljubljene risankeTri mucke in premiera Spin Fightersvrtavke. Vsak petek pa najmlajše in malo starejše OTO kratkočasi z animiranimi risankami, od muzikala Zapojz najboljšimi glasbenimi uspešnicami doVrabčka (Richard the Stork).

icon-expand Vrabček FOTO: OTO

BRIO ostaja zvest najbolj zabavnim serijam in tistim, ki pogosto obsedijo pred televizijskimi zasloni. Gledalci si radi privoščijo vikend serije na mah in prav nič drugače ne bo jeseni. Začnemo ob sobotah s serijo Murphy Brown, nedelje pa so rezervirane zaSlepo pego. V prime timu bomo ob delavnikih spremljali napeto reševanje umorov v seriji Zakon in red: Zločinski naklep.

icon-expand Murphy Brown FOTO: POP TV

VOYO Kako napeto bo postalo življenje bratovValič, bomo pa še videli. Skupaj sta namreč začela snemati serijo Vse punce mojga brata, ki jo boste lahko spremljali na VOYO. Mogoče ne bi bilo slabo, če bi se po predvajanju malo potuhnila ali pobegnila nekam na varno. Na snemanje se pripravlja tudi produkcijska ekipa komedije Têlenovela, kjer bomo spremljali, kako lahko želja po neuspehu spodleti. Prevzeti televizijo ne bo lahka naloga, še posebej, če za to potrebuješ grešnega kozla, ki se mu med vsemi napačnimi stvarmi prav večina posreči. KANAL A Čestitamo vsem dirkačem MotoGP za vsa mačja življenja, ki so jim še ostala. Vodstvo motociklističnega tekmovanja MotoGP je potrdilo, da bo zaključna dirka letošnje sezone 22. novembra potekala na Portugalskem v Portimau. Kaj vse se bo na dirkališčih zgodilo do takrat, si poglejte na Kanalu A in VOYO! Zavidljivo kondicijo ohranja informativna stalnica Svet s svojim poslanstvom, iskanjem odgovorov na vprašanja z vseh življenjskih področij.

icon-expand MotoGP FOTO: Kanal A