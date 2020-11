November je čas za Liffe: ogled filmskih uspešnic prejšnjih let

Letošnji Liffe bo malce drugačen, kot smo ga sicer vajeni, in sicer bo potekal kar preko spleta. Med 11. in 22. novembrom bo 22 celovečercev predstavljenih kar v virtualni izdaji. A še preden se Liffe 2020 sploh začne, vas vabimo na VOYO , kjer lahko v zbirki filmov, ki so se v prejšnjih letih predstavili na priljubljenem filmskem festivalu, najdete za vsak okus nekaj.

V VOYO knjižnici so drugi filmi, predvajani na Liffe, na primer: Tranzit, Adelino življenje, Prjket Florida, komedija Kvadrat in mnoge druge.

Prav tako se lahko z oskarjem za najboljši tujejezični film pohvali drama Ida , ki govori o mladi siroti Anni, ki je odrasla v samostanu. Preden se zaobljubi kot nuna, ji še edina živeča sorodnica, teta Wanda, pove, da je v resnici judinja in da je njeno pravo ime Ida. Skupaj se podata na pot raziskovanja tragične zgodbe njune družine, na kateri bosta spoznali, kdo resnično sta in kam spadata v življenju.

