Novi Almodovarjev film zanj kot odrešitev

Novi film Pedra Almodovarja Bolečina in slava je sestavljen iz serije srečanj Salvadorja Malla, filmskega režiserja v jeseni svojega življenja. Nekatera od teh potekajo v sedanjosti, drugih se spominja, denimo otroštva v 60. letih, ko je s starši v iskanju boljšega življenja odšel v vas v bližini Valencie.

Tu so še prva poželenja, prve ljubezni v Madridu v 80. letih, bolečine ob razhodu, ko je bila ljubezen še sveža in vroča, pisanje kot edino zdravilo, da pozabiš tega, česar se ne da pozabiti, odkritje kina in občutka neizmerne praznine, ki se pojavi iz nemoči še naprej ustvarjati filme.

"Šele ko sem po nekaj tednih prebral napisano, sem se zavedel, da gre za zgodbo o meni samem," je povedal režiser.

V filmu glavni junak, ki ga je odigral Antonio Banderas, zaradi depresije in bolezni že nekaj časa ne ustvarja več. Almodovarju se zdi to zastrašujoče:"Če bi nekega dne ostal brez idej in ne bi mogel pisati, bi bila to zame prava mora. Snemanje filmov je moja strast, neke vrste odvisnost," je priznal priznani cineast.