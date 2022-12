Novi Avatar po svetu zaslužil že več kot 897 milijonov evrov

Nadaljevanje uspešnice Avatar je več kot uspešno začrtalo prve dneve predvajanj po vsem svetu. Film režiserja Jamesa Camerona je do torka po svetovnih kinodvoranah zaslužil že več kot 897 milijonov evrov, od tega kar 275,4 milijona na domačih tleh v ZDA, 98 milijonov na Kitajskem in 56,8 milijona evrov na evropskih tleh v Franciji. Oboževalcev franšize ni zaustavilo niti hudo snežno neurje, ki je konec minulega tedna zajelo Ameriko.

Avatar: Pot vode sedaj po zaslužku v 11 dneh predvajanj v ZDA zaostaja le še za filmom Top Gun: Maverick, ki si je v 11 dneh poletja nabral 289,3 milijona evrov. Rekorder po zaslužku čez božični vikend ostaja film Rogue One - Zgodba vojne zvezd, ki je leta 2016 dobil 90,2 milijona evrov. Bo pa nadaljevanje vesoljske pravljice Avatar iz leta 2009 do konca tedna po zaslužku preseglo milijardo evrov, januarja pa predvidoma 1,4 milijarde evrov in bo šele četrti film po pandemiji covida-19, ki mu je uspelo preseči milijardo dolarjev. To je uspelo filmom Spider-Man: Daleč od doma, Top Gun: Maverick in Jurski svet: Prevlada.

Dobitnik oskarja Cameron je v zadnjem intervjuju za revijo Esquire Middle East povedal, da je na koncu snemanja osebno iz filma izrezal za okrog 10 minut prizorov nasilja s strelnim orožjem, ker se v ameriških filmih preveč streljajo oz. na nek način poveličujejo orožje. "Konflikt seveda mora biti. Nasilje in akcija sta ena in ista zadeva. To je dilema za vsakega filmarja in sam vem, da sem akcijski filmar," je dejal Kanadčan, ki se je po več letih življenja v ZDA leta 2012 preselil na Novo Zelandijo.