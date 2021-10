Novi Batman: jeza, moč in sveži obrazi

V sklopu dogodka za oboževalce stripov sta podjetji Warner Bros. in DC Entertainment izdali nov napovednik za prihajajoč film o Batmanu, ki bo v kinematografe prišel prihodnje leto. Po prvem napovedniku, v katerem je s svojo neverjetno preobrazbo v zlobneža Pingvina navdušil Colin Farrell , sta pozornost tokrat vzbudila Zoë Kravitz , ki je prevzela vlogo mačje Seline Kyle, in Robert Pattinson , ki je od predhodnika Christiana Bala prevzel vlogo temačnega superjunaka.

Novi napovednik vključuje nekaj prizorov, ki smo jih videli že v prvem napovedniku, ponuja pa tudi povsem nove kadre. Med drugim je več pozornosti namenjene odnosu med Batmanom in Pingvinom ter njunim spopadom, pri katerih ne manjka eksplozij in nevarnih kaskaderskih trikov. Poleg tega dobi gledalec na pokušino tudi intimni odnos med Batmanom in Seleno, ne manjkajo pa niti prizori z zvestim služabnikom Alfredom (Andy Serkis) in pravičnim policijskim načelnikom Gordonom (Jeffrey Wright).