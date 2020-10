Novi film o Jamesu Bondu prihaja šele aprila 2021

Odločitev so ustvarjalci filma utemeljili s pojasnilom, da si bo film tako lahko ogledalo širše svetovno občinstvo. Povezava z novim koronavirusom sicer ni bila izrecno omenjena, a dejstvo je, da so zaradi pandemije kinodvorane v nekaterih državah trenutno zaprte ali pa so njihove zmogljivosti omejene.

Gre že za četrto preložitev začetka prikazovanja 25. filma iz franšize, v katerem naj bi agenta 007 zadnjič odigral Daniel Craig. Najprej je bila po zamenjavi režiserja z oktobra 2019 preložena na februar 2020, nato so jo preložili še za dva meseca zaradi dodelave scenarija. Po izbruhu novega koronavirusa so producenti premiero iz aprila preložili na 12. november, sedaj pa so odpovedali še ta termin.

V začetku septembra so ustvarjalci filma objavili drugi napovednik za film Ni čas za smrt, v četrtek pa je bil objavljen videospot za naslovno pesem No Time To Die, ki jo poje Billie Eilish.