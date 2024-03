Novi papež: serija, ki je razburila s seksi plesom nun v spodnjem perilu

Serijo Novi papež lahko na POP TV spremljate od ponedeljka do četrtka zvečer.

Kot je povedal duhovnik beneškega samostana oče Gianmatteo Caputo, ki je v Benetkah zadolžen za kulturno dediščino beneškega patriarha, je prizor "žaljiv in brez narativnega konteksta, ki bi opravičeval vsebino in razlog za snemanje takšne scene". Duhovnik se sicer zaveda, da je serija plod domišljije in da je režiser Sorrentino znan po svojih provokativnih vsebinah, dramatičnih vizualnih vložkih, s katerimi želi izzvati reakcijo gledalca. "Gledalcem je ponujen le posnetek, podoben glasbenemu videu, posnetem na temeljnem mestu zgodovine in samostanske tradicije v Benetkah," je dejal in dodal, da je bil samostan "spremenjen v nekakšen oder za ples z mežikanjem in aluzivno vsebino, postavljen pod krščanski simbol par excellence, križ".