Papež si je pred konklavom ogledal priljubljeni film o papeških volitvah

Novi papež Leon XIV. , ki so ga kardinali izvolili v četrtek, si je pred začetkom konklava ogledal istoimenski film Konklave z Ralphom Fiennesom v glavni vlogi - film iz lanskega leta, ki je prejel oskarja za najboljšo adaptacijo scenarija.

Informacijo o tem je s svetom delil papežev brat John Prevost, ki je za NBC News razkril ozadje, kako je potekal zadnji pogovor z bratom pred njegovo izvolitvijo. "Vprašal sem ga, ali je pripravljen in ali si je pogledal film Konklave, da bo vedel, kako se obnašati. In dejansko si ga je ravno ogledal," se je pogovora spomnil John.

Že od izida, predvsem pa po smrti papeža Frančiška, so se mnogi sicer spraševali, kako avtentičen je prikaz postopka izbire novega papeža. Poznavalci so trdili, da so se ustvarjalci filma, ki je bil sicer na oskarjih nominiran v osmih kategorijah, močno približali postopku izbire novega papeža.