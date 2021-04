Novi Prijatelji končno posneti: kaj o novi epizodi vemo do zdaj?

Mineva že skoraj 17 let, ko se je zaključilo snemanje kultne humoristične serije Prijatelji, ki je s svojimi šestimi glavnimi junaki praktično osvojila cel svet. Zvesti oboževalci so leta in leta upali, da bodo še kdaj zasedbo videli skupaj in želja se jim je končno uresničila. Dolgo pričakovano novo epizodo so končno posneli.

Šest najbolj znanih prijatelje se je končno spet sestalo. Jennifer Aniston (Rachel), Courtney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Pheobe), Matthew Perry(Chandler),Matt LeBlanc (Joey) in David Schwimmer (Ross) so končno uspeli posneti najnovejšo epizodo Prijateljev, ki se imenujeThe one with the reunion (Tista s ponovnim snidenjem, op. a.).

Po več kot enoletnem čakanju na snemanje, je to končno zaključeno, kar veseli tako glavne zveznike priljubljene humoristične serije, kot tudi njene oboževalce. Kot poročajo mediji bi epizodo morali posneti že lani avgusta, a jim jo je zagodla pandemija koronavirusa in so zadevo morali prestaviti kar nekajkrat. Datum predvajanja za enkrat še ni znan, a šušlja se, da naj bi bila epizoda na voljo že do začetka poletja. Na snemanju tudi slavni rekviziti Snemanje enourna epizoda, v kateri se Prijateljidružijo in debatirajo o kultni seriji, ki je zaznamovala cel svet, je potekalo v studiu, kjer so pred 17 leti zaključili potovanje šestih prijateljev iz New Yorka. Oder 24 v studiih Warner Bros. produkcije so ponovno zavzeli stari in vsem dobro znani rekviziti, piše TMZ.

Oživljeni set snemanja je vseboval vse najbolj pomembne rekvizite serije: od fontane, ki smo jo lahko 10 let gledali v ozadju začetke špice, do znanega kavča iz bara Central Perk in do nekaterih detajlov iz Monicinega stanovanja, med drugim tudi prazen okvir za slike, ki je bil nameščen na vratih in je krasil kukalo. Chandler spet povzroča težave: objavil in izbrisal fotografijo Igralec Matthew Perry, ki se je vsem zasidral v srce s svojo vlogo sakratičnega Chandlerja Binga, je na Instagramu oboževalce 'požgečkal' s fotografijo s snemanja, ki pa jo je kasneje tudi zbrisal. Zakaj, ni znano. Objavil je fotografijo izpred ogledala, kjer je bil tik pred začetkom nanašanja ličil, ob njej pa napisal: "Sekunde pred tem, ko bom pojedel čopič za ličila, da ne omenjam ponovnega snidenja s prijatelji," je šaljivo zapisal in v kratkem času dobil kar 27 tisoč všečkov.

Bodo igralci nastopili kot oni ali kot Prijatelji? Odkar je znano, da bo ekipa legendarne serije snemala novo epizodo, ni povsem jasno, kakšna naj bi ta epizoda bila. Bodo igralci tudi kaj zaigrali, bo zadeva le kot pogovorna oddaja? O tem se je v intervjuju za britanskega novinarja Grahama Nortona pred meseci razgovoril David Schwimmer, ki je igral Rossa Gellerja:"Jaz bom jaz. Jaz bom David. Ne bomo naši liki. Mi bomo mi. Resnični ljudje. Čeprav … bo en segment … kjer vsak prebere nekaj. Ne, nočem preveč izdati." Dobro, hvala David, zdaj nam je bolj jasno.

Člani občinstva dobili mala darilca in uporabniki interneta umirajo od zavisti Občinstvo na snemanju nove enourne epizode ni bilo oboževalcev, kot so to predvideli sprva. Prostor za občinstvo so zapolnili člani ekipe, ki so bili predčasno testirani za koronavirus. A vseeno. Fotografije občinstva in malenkosti, ki so jih dobili, so preplavile Twitter. In seveda, oboževalci po vsem svetu umirajo od zavisti. Le kdo ne bi rad prisostvoval v nečem tako (televizijsko) zgodovinskem. Darilca so bila zapakirana v bombažno vrečko z logom bara Central Perk, na fotografijah pa je moč videti tudi set snemanja in malenkosti, ki spominjajo na epizode serije.

Fotografija, ki je preplavila družbena omrežja Pretekli vikend so različne strani na Instagramu, Facebooku in Twitterju objavljale fotografijo zaslona, na kateri piše 'Friends: Reunion'. Fotografija, ki sama po sebi ni nič posebnega, a je v oboževalcih Prijateljev zbudila ogromno čustev. Ja, končno bodo dobili to, kar so čakali. Ponovno združenje njihovih šestih najboljših Prijateljev.

