Novi Sad s prvim filmskim festivalom.

"Na odprtju bomo imeli priložnost videti argentinski film, ki je na nacionalni ravni prejel kar pet nagrad. Konkurenca je močna; imamo filme iz Litve, Francije, Japonske, Hrvaške. Filmi so izjemno raznoliki, a tudi kakovostni," je za srbsko tiskovno agencijo Tanjug pred začetkom festivala dejal selektor festivala Nikola Spasić. Ob tem je tudi izrazil pričakovanje, da bo festival naslednje leto potekal še na višji ravni.

Na festivalu poleg predstavitve filmov potekajo tudi panelne razprave o prihodnosti sedme umetnosti in novih tehnologijah ter tako imenovani industrijski program, ki je namenjen filmom, ki so v fazi realizacije. Novosadski filmski festival se odvija v Srpskem narodnem gledališču, kinu Arena Cineplex, Kulturnem centru Novi Sad, knjigarni Zenit books in Kulturni postaji Svilara.