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Novi Spider-Man v ameriških kinodvoranah presegel 700 milijonov dolarjev

Los Angeles, 15. 08. 2026 10.31 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.M. STA
Spider-Man: Nov dan

Film Spider-Man: Nov dan je v kinodvoranah v Severni Ameriki že presegel 700 milijonov dolarjev (594 milijonov evrov), s tem pa postal film, ki je najhitreje dosegel ta rekord v kinodvoranah. Omenjeni znesek je doslej uspelo doseči le sedmim filmom.

Stripovska pustolovščina družb Sony in Marvel, v kateri je glavno vlogo odigral Tom Holland, je v samo dveh tednih predvajanja v kinematografih v Severni Ameriki ustvarila 704,5 milijona dolarjev. Po vsem svetu je v tem času zaslužila 1,8 milijarde dolarjev, poroča revija Variety.

Spider-Man
Spider-Man
FOTO: Profimedia

Omenjeni mejnik je doslej v Severni Ameriki doseglo le sedem filmov. Na kratkem seznamu je film Vojna zvezd: Sila se prebuja iz leta 2015, ki je med vsemi zaslužil največ, in sicer 963 milijonov dolarjev. Sledijo Maščevalci: Končna igra iz leta 2019, Spider-Man: Ni poti domov iz leta 2021, Avatar, Top Gun: Maverick iz leta 2022 ter Črni panter iz leta 2018 z zaslužkom 700 milijonov dolarjev.

V mednarodnem merilu je Spider-Man: Nov dan po zaslužku že presegel svojega predhodnika Spider-Man: Ni poti domov, poleg tega je že postal največji film letošnjega leta ter deseti najbolj uspešen film vseh časov na mednarodni in svetovni ravni.

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