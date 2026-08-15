Novi Spider-Man v ameriških kinodvoranah presegel 700 milijonov dolarjev

Stripovska pustolovščina družb Sony in Marvel, v kateri je glavno vlogo odigral Tom Holland , je v samo dveh tednih predvajanja v kinematografih v Severni Ameriki ustvarila 704,5 milijona dolarjev. Po vsem svetu je v tem času zaslužila 1,8 milijarde dolarjev, poroča revija Variety .

Omenjeni mejnik je doslej v Severni Ameriki doseglo le sedem filmov. Na kratkem seznamu je film Vojna zvezd: Sila se prebuja iz leta 2015, ki je med vsemi zaslužil največ, in sicer 963 milijonov dolarjev. Sledijo Maščevalci: Končna igra iz leta 2019, Spider-Man: Ni poti domov iz leta 2021, Avatar, Top Gun: Maverick iz leta 2022 ter Črni panter iz leta 2018 z zaslužkom 700 milijonov dolarjev.

V mednarodnem merilu je Spider-Man: Nov dan po zaslužku že presegel svojega predhodnika Spider-Man: Ni poti domov, poleg tega je že postal največji film letošnjega leta ter deseti najbolj uspešen film vseh časov na mednarodni in svetovni ravni.