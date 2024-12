Novi Superman kot poklon Christopherju Reevu

Plakat za film prikazuje "jeklenega moža", ki lebdi v ikoničnem modro-rdečem kostumu, kratek videoposnetek pa spremljajo zvoki iz zvočnega zapisa izvirnega filma iz leta 1978, v katerem je superjunaka odigral Christopher Reeve . Znamenita glasba oskarjevca Johna Williamsa je jasno prepoznavna, a tokrat upočasnjena in zveni mehkeje.

V filmu iz leta 1978, ki ga je režiral Richard Donner, je Reeve postal verjetno najbolj znani igralec Supermana. V njem se je iz sramežljivega in nerodnega poročevalca Clarka Kenta prelevil v superjunaka. Igralec je nato po nesreči s konjem ostal paraliziran in leta 2004 umrl v starosti 52 let.

Gunn je napovedal, da bo njegov film v kinematografih na ogled julija prihodnje leto. Pri tem stavi na povsem novega Supermana Davida Corensweta, ki je prvič oblekel modro-rdeči kostum. Ameriški igralec je pred tem nastopil v televizijskih serijah, kot sta The Politician in Hollywood. Nasledil je Britanca Henryja Cavilla, ki je stripovskega junaka igral v Jeklenem možu iz leta 2013, Batman proti Supermanu: Zora pravice iz leta 2016 in Liga pravičnih iz leta 2017.

Novi film se bo osredotočil na izvor superjunaka, ki so ga starši poslali na Zemljo s planeta Kripton. Najde ga par brez otrok v ameriški zvezni državi Kansas in odraste kot Clark Kent. Supermanovo dekle Lois Lane je postala Rachel Brosnahan, njegovega nasprotnika Lexa Luthorja je odigral Nicholas Hoult.