Novi Top Gun film: Vse, kar vemo do zdaj

"Imam željo, željo po hitrosti," je legendarni stavek, ki so si ga zapomnili vsi pravi filmoljubci, predvsem pa oboževalci kultnega filma Top Gun, v katerem sta leta 1986 zaigrala Tom Cruise in Val Kilmer . Režiser Joseph Kosinski je oboževalce razveselil z novico, da se 26. junija 2020 pilot Maverick, ki ga je igral Tom Crusie, vrača. In ne, to ne bo priredba ali kaj podobnega. Režiser bo, sodeč po prvih odzivih na novi napovednik, zadovoljil vse navdušence, saj bo predstavil zgodbo najbolj znanega filmskega pilota.

Kaj Val misli, da si vsi želijo videti? Verjetno ikonično igro odbojke, kjer sta oba zgoraj brez. Scena športnega udejstvovanja, ki je navdušila tako ženske (zaradi očitnih razlogov) in moške zaradi povezanosti med sodelavci, prijatelji. Na Twitterju so se s sceno že poigrali in na posnetkih uporabili aplikacijo FaceApp, o kateri se zadnje dni veliko govori in ki postara obraz za nekaj desetletij.

"Svet je zdaj drugačen, zato ne moremo narediti priredbe prvega. Film se mora razviti, nadaljevati,"je povedal Kosinski, ki je dodal, "ameriška mornarica je zdaj popolnoma drugačna, kot je bila leta 1986. Takrat niso bili v vojni že 15 do 20 let, zdaj pa se mornarica bojuje že 20 let." Gledalci bodo lahko v filmu videli veliko akcije, zato naj ne bi bilo bojazni po tem, da bi film zadovoljil še tako velike oboževalce: "Vsekakor hočem, da podoživijo prvotno izkušnjo filma. Ta gledalcu daje vpogled iz prve vrste v svet pilotov mornarice in kako je biti vojaški pilot."

V filmu bo zaigral Miles Teller kot sin Goosa, pokojnega lika iz prvega filma. V filmu bo tudi Glen Powell. Ta je sicer prišel na avdicijo za vlogo sina Goosa, a te vloge ni dobil. Je Powell dobil vlogo Maverickovega sina? Glavno žensko vlogo je tokrat dobila Jennifer Connelly, ki se bo prelevila v mamo samohranilko, ki vodi bar vojne mornarice. Znano je, da v filmu igra tudi Jon Hamm, a ni jasno, kakšna je njegova vloga. V filmu bo tudiEd Harris.

Hamm je že pred časom povedal, da je vlogo sprejel po tem, ko so mu pokazali delček filma: "Pokazali so mi 15 minut posnetka in lahko vam povem, da sem sobo zapustil s čeljustjo na tleh."

V nadaljevanju filma ne bo namestnika poveljnika Ricka Heatherlyja - Jesterja. Igralec Michael Ironside se je umaknil zaradi slabih odnosov s producentom Jerryjem Bruckheimerjem.

Zaradi politike spremenili legendarno jakno

Nekateri oboževalci, ki so natančno pregledali ikonični bomber jakno, ki ga je nosil Maverick, so opazili, da so spremenili nekaj podrobnosti. Nekateri sicer domnevajo, da je sama jakna originalna, so pa spremenili našitke. Če je bilo na originalni jakni zapisano: Far East Cruise (misija na Daljnem vzhodu, op. a.) in našitki ZDA, Združenih narodov, Japonske in Tajvana, so to spremenili v Indian Cruise (misija Indijskega morja, op. a.) in odstranili našitke Japonske in Tajvana. Nekateri domnevajo, da so želeli s to spremembo omogočiti, da bi se film predvajal tudi na Kitajskem, saj bi v nasprotnem primeru cenzorji zaradi tajvanske zastave to lahko preprečili ali zahtevali 'brisanje', kot so to že naredili v preteklosti.